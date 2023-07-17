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16:26 (мск), источник: РБК

Как выглядит Крымский мост после взрыва

Последствия ЧП на Крымском мосту.

Спецоперация на Украине
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На Крымском мосту после взрыва работают следователи, видно из опубликованных Национальным антитеррористическим комитетом видеокадров. После взрыва один из пролетов автомобильной части взрывом снесло с опор, и теперь он лежит под уклоном чуть в отдалении от сохранившейся части моста.

Взрыв произошел вследствие атаки надводных украинских беспилотников, сообщал НАК. После этого было возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

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