«По ситуации на Запорожском направлении контрудара ВСУ: обстановка остается стабильно напряженной, противник сконцентрировал усилия на восстановлении боеспособности. На Времевском направлении противник предпринял попытку прорвать передний край нашей обороны, успехов противник не достиг», — написал он.
По словам Балицкого, бойцы 58-й армии и батальона Судоплатова выявили группу украинских военнослужащих, пытавшуюся вести разведку, и ликвидировали ее.
«Грамотными действиями наших ребят был отсечен основной путь подхода и отхода противника», — добавил глава региона.
С 4 июня началось украинское контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях. Командование ВСУ бросило в бой подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Но, как отмечал президент Владимир Путин, благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск украинские военные не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.
Западные СМИ признают, что украинская армия столкнулась со множеством проблем. Как писала газета New York Times, российские артиллерия и авиация не позволяют ВСУ прикрывать свои силы с помощью ПВО и контрнаступление превратилось в «медленную и кровавую утомительную работу». А телеканал CNN отмечал, что наступательные действия украинских военных были не столь успешны, как ожидали союзники Киева, тогда как компетентность российских войск оказалась значительно выше, чем рассчитывал Запад.