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17:32 (мск), источник: © РИА Новости

В Запорожской области пресекли попытку прорыва ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл — РИА Новости. Российские войска сорвали попытку ВСУ прорваться в районе Времевского выступа, сообщил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«По ситуации на Запорожском направлении контрудара ВСУ: обстановка остается стабильно напряженной, противник сконцентрировал усилия на восстановлении боеспособности. На Времевском направлении противник предпринял попытку прорвать передний край нашей обороны, успехов противник не достиг», — написал он.

По словам Балицкого, бойцы 58-й армии и батальона Судоплатова выявили группу украинских военнослужащих, пытавшуюся вести разведку, и ликвидировали ее.

«Грамотными действиями наших ребят был отсечен основной путь подхода и отхода противника», — добавил глава региона.

С 4 июня началось украинское контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях. Командование ВСУ бросило в бой подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Но, как отмечал президент Владимир Путин, благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск украинские военные не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.

Западные СМИ признают, что украинская армия столкнулась со множеством проблем. Как писала газета New York Times, российские артиллерия и авиация не позволяют ВСУ прикрывать свои силы с помощью ПВО и контрнаступление превратилось в «медленную и кровавую утомительную работу». А телеканал CNN отмечал, что наступательные действия украинских военных были не столь успешны, как ожидали союзники Киева, тогда как компетентность российских войск оказалась значительно выше, чем рассчитывал Запад.

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