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Теракт на Крымском мосту
01:01 (мск), источник: © РИА Новости

Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановили в реверсивном режиме

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем телеграм-канале.

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«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь», — написал Хуснуллин.

Он отметил, что в кратчайшие сроки удалось подготовить мост к запуску. По его словам, проведена предварительная диагностика конструкций пролетных строений, которая «подтвердила, что их состояние позволяет запустить движение».

«Разработана временная схема организации дорожного движения по мосту. Перед тем, как принять решение о возможности открытия движения, пролет дополнительно испытали», — добавил Хуснуллин.

Также организовано искусственное освещение на поврежденных пролетах по временной схеме, в ходе ремонтных работ оно будет полностью восстановлено, заключил вице-премьер.

В понедельник утром глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о ЧП на мосту через Керченский пролив. В результате погибла семейная пара — жители Белгородской области. Их несовершеннолетняя дочь получила травмы. НАК возложил ответственность за произошедшее на украинских боевиков, совершивших атаку с помощью двух надводных беспилотников. СК возбудил уголовное дело по статье «Теракт».

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