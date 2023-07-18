Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановили в реверсивном режиме

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь», — написал Хуснуллин.
Он отметил, что в кратчайшие сроки удалось подготовить мост к запуску. По его словам, проведена предварительная диагностика конструкций пролетных строений, которая «подтвердила, что их состояние позволяет запустить движение».
«Разработана временная схема организации дорожного движения по мосту. Перед тем, как принять решение о возможности открытия движения, пролет дополнительно испытали», — добавил Хуснуллин.
Также организовано искусственное освещение на поврежденных пролетах по временной схеме, в ходе ремонтных работ оно будет полностью восстановлено, заключил вице-премьер.
В понедельник утром глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о ЧП на мосту через Керченский пролив. В результате погибла семейная пара — жители Белгородской области. Их несовершеннолетняя дочь получила травмы. НАК возложил ответственность за произошедшее на украинских боевиков, совершивших атаку с помощью двух надводных беспилотников. СК возбудил уголовное дело по статье «Теракт».