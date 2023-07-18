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05:10 (мск), источник: © РИА Новости

Российская авиация нанесла удар по пункту дислокации ВСУ в ДНР

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Авиация южной группировки войск нанесла удар управляемыми боеприпасами УПАБ-500 по пунктам временной дислокации украинских войск в районах Серебрянки и Северска в ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Авиацией южной группировки войск нанесены удары управляемыми боеприпасами УПАБ-500 по пунктам временной дислокации 112-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Серебрянка и Северск. Вертолётами армейской авиации группировки нанесены удары по скоплениям живой силы противника в районах Курдюмовки и Клещеевки», — сказал Астафьев.

Кроме того, по его словам, ракетчиками соединения южного военного округа поражены склад боеприпасов и горюче-смазочных материалов, пункт расположения СБУ в Краматорске и пункты временной дислокации 3-й горно-штурмовой и 53-й механизированной бригад украинских войск в Константиновке.

«Артиллерией группировки нанесён огневой налет по складу боеприпасов противника в районе Верхнекаменского. В рамках контрбатарейной борьбы на огневых позициях уничтожены 120 мм минометы в районах населённых пунктов Белогоровка и Ступочки», — добавил Астафьев.

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