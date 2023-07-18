Российская авиация нанесла удар по пункту дислокации ВСУ в ДНР

«Авиацией южной группировки войск нанесены удары управляемыми боеприпасами УПАБ-500 по пунктам временной дислокации 112-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Серебрянка и Северск. Вертолётами армейской авиации группировки нанесены удары по скоплениям живой силы противника в районах Курдюмовки и Клещеевки», — сказал Астафьев.
Кроме того, по его словам, ракетчиками соединения южного военного округа поражены склад боеприпасов и горюче-смазочных материалов, пункт расположения СБУ в Краматорске и пункты временной дислокации 3-й горно-штурмовой и 53-й механизированной бригад украинских войск в Константиновке.
«Артиллерией группировки нанесён огневой налет по складу боеприпасов противника в районе Верхнекаменского. В рамках контрбатарейной борьбы на огневых позициях уничтожены 120 мм минометы в районах населённых пунктов Белогоровка и Ступочки», — добавил Астафьев.