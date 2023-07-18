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Теракт на Крымском мосту
05:27 (мск), источник: © РИА Новости

Протяженность пробки у Крымского моста составила 1,8 километров

КЕРЧЬ, 18 июл — РИА Новости. Протяженность пробки до Крымского моста со стороны Керчи составляет 1,8 километра, время в пути — около полутора часов, передаёт корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Согласно одометру (прибору, показывающему километраж), протяжённость пробки по направлению к Крымскому мосту со стороны Керчи составляет 1,8 километра. Время проезда — примерно полтора часа. При досмотре личных вещей и автомобиля сотрудники безопасности просят достать из машины все вещи в целях проверки.

При въезде на мост, где запущено реверсивное движение, проходит досмотр личных вещей и автомобиля. Затем машины собирают в колонны, при этом водителей просят не обгонять друг друга во время проезда по мосту.

Ранее национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через мост. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту.

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