Протяженность пробки у Крымского моста составила 1,8 километров

Согласно одометру (прибору, показывающему километраж), протяжённость пробки по направлению к Крымскому мосту со стороны Керчи составляет 1,8 километра. Время проезда — примерно полтора часа. При досмотре личных вещей и автомобиля сотрудники безопасности просят достать из машины все вещи в целях проверки.
При въезде на мост, где запущено реверсивное движение, проходит досмотр личных вещей и автомобиля. Затем машины собирают в колонны, при этом водителей просят не обгонять друг друга во время проезда по мосту.
Ранее национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через мост. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту.