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13:37 (мск), источник: Коммерсантъ

В Екатеринбурге создали боевой дрон «Кукушка» для нужд СВО

В Екатеринбурге создали аналоговый дрон «Кукушка», который может быть использован как для разведки, так и для ударов по противнику. Об этом пишет Е1.ru со ссылкой на одного из создателей беспилотника. Устройство создано для нужд участников специальной военной операции (СВО).

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Устройство способно переносить до трех боеприпасов на расстояние в четыре км. При этой нагрузке дрон способен развивать скорость до 65 км/ч. В данный момент создано два прототипа, один из который уже прошел испытания и готов к серийному производству, а второй готовят к патентованию.

Стоимость одного квадрокоптера составляет от 200 тыс. до 250 тыс. руб., однако при запуске серийного производства цена должна быть ниже. Сейчас компания-производитель находится в поисках инвестора.

Ранее в Свердловской области начали выпускать FPV-дрон «Упырь». Производитель устройства утверждает, что дрон могут использовать для пресечения подвоза боеприпасов и уничтожения бронетехники на закрытых позициях ВСУ, а также для уничтожения танков, работающих с закрытых огневых позиций. Так, дрон способен переносить гранаты, в том числе противотанковые, а также осколочно-фугасные заряды. Упырь уже начали использовать в зоне СВО.

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