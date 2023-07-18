В Угличе задержали россиянку, собиравшую данные для украинских спецслужб

«В Угличе задержана гражданка России, 1987 года рождения, осуществлявшая по заданию украинских спецслужб сбор и передачу информации об одном из объектов критической инфраструктуры Ярославской области с целью совершения теракта», — говорится в пресс-релизе.
ФСБ провела операцию совместно с МВД.
У задержанной нашли переписку с украинским координатором, где они обсуждали планируемое преступление.
Уголовное дело возбудили по статье «Приготовление к теракту».
Как следует из оперативной съемки, опубликованной ФСБ, украинские спецслужбы планировали устроить теракт на ГЭС в Ярославской области с помощью беспилотников.