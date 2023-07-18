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11:00 (мск), источник: © РИА Новости

В Угличе задержали россиянку, собиравшую данные для украинских спецслужб

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. В городе Углич Ярославской области задержали женщину, собиравшую по заданию украинских спецслужб данные для проведения теракта, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«В Угличе задержана гражданка России, 1987 года рождения, осуществлявшая по заданию украинских спецслужб сбор и передачу информации об одном из объектов критической инфраструктуры Ярославской области с целью совершения теракта», — говорится в пресс-релизе.

ФСБ провела операцию совместно с МВД.

У задержанной нашли переписку с украинским координатором, где они обсуждали планируемое преступление.

Уголовное дело возбудили по статье «Приготовление к теракту».

Как следует из оперативной съемки, опубликованной ФСБ, украинские спецслужбы планировали устроить теракт на ГЭС в Ярославской области с помощью беспилотников.

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