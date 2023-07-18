В заявлении оборонного ведомства говорится, что свыше 150 кумулятивно-осколочных неуправляемых авиационных ракет (С-8КОМ) калибром 80 мм применили российские Су-25.
«Выполнили полет по маршруту. Выход в район цели, маневр, пуск неуправляемых ракет, противоракетный маневр и выход из района цели. Все цели поражены. Полет выполнялся на предельно малых высотах. Высота 25 м, скорость 800 [км/ч]», — сообщил пилот с позывным Джусай.
Начальник пресс-центра группировки Олег Чехов заявил 15 июля, что штурмовые подразделения группировки войск «Восток» поразили десятки мест скопления живой силы украинских боевиков в районе Пятихаток на запорожском направлении. По его словам, в течение суток противник не предпринимал активных действий: боевики вели разведку и пытались перегруппировать силы.
Как сообщалось в тот же день, штурмовая группа из состава разведывательного подразделения Западного военного округа уничтожила огневые позиции Украины и захватила в плен националистов, оборонявшихся на купянском направлении. Во время осмотра местности и трофеев было установлено, что на стороне неонацистов воюют иностранные наемники из стран НАТО.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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