Интенсивность обстрелов Белгородской области увеличилась с начала недели

Во вторник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 17 июля. По данным губернатора, были зафиксированы «прилеты» в пяти районах, общее число выпущенных снарядов составило 92.
Для сравнения, количество боеприпасов, выпущенных по территории области в воскресенье, было 68. По словам Гладкова, в результате стрельбы из огнестрельного оружия шесть сел в Краснояружском районе остались без электроэнергии.
«В результате автоматической стрельбы из огнестрельного оружия в районе села Демидовка произошло отключение электроэнергии в селах Репяховка, Надежевка, Графовка, Демидовка, Поповка и поселке Прилесье. К данному моменту электроснабжение восстановлено в селах Репяховка, Графовка, Надежевка и поселке Прилесье. Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются», — написал Гладков.
Он добавил, что еще в Краснояружском районе по окраине поселка Прилесье с квадрокоптера сброшено две гранаты и выпущено 6 артиллерийских снарядов, по окраине хутора Ново-Репяховка — 4, по окраине села Илек-Пеньковка — 3, между селами Колотиловка и Репяховка — один. Пострадавших и разрушений нет.
По данным главы области, в Белгородском районе под обстрел попали села Журавлевка, Щетиновка и Нехотеевка, в сумме по ним было выпущено 6 артиллерийских снарядов.
В селе Наумовка противник сбросил три гранаты с БПЛА. В Борисовском районе окраины села Богун-Городок и хутора Лозовая Рудка были обстреляны 30 раз из миномета.
В Грайворонском округе 7 снарядами из миномета обстреляно село Мокрая Орловка, но обошлось без последствий.
«В Шебекинском городском округе над городом Шебекино сбит один беспилотник противника. По селу Новая Таволжанка выпущено 14 минометных снарядов, по поселку Красное — 6 минометных снарядов, по селу Середа — 5. Также в селе Середа противник сбросил с БПЛА 5 взрывных устройств», — отметил Гладков, добавив, что ни в одном из населенных пунктов горокруга пострадавших и разрушений нет.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.