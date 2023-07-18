В Алтайском крае зарегистрировали необычный памятник природы Скопления древних камней образовались более 200 млн лет назад
Фоторепортажи
12Работа ПМЭФ-2023
25Вставить в рамку: победители и финалисты фотоконкурса The Big Picture 2023
13:11 (мск), источник: © РИА Новости

Российские подразделения успешно наступают на Купянском направлении

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Российские войска продвинулись на Купянском направлении примерно на полтора километра, заявили в Минобороны.

Спецоперация на Украине
Во время загрузки произошла ошибка.

«На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск продолжают успешные наступательные действия в своей зоне ответственности. Общее продвижение составило до двух километров по фронту и до 1,5 километра в глубину», — говорится в сводке.

Кроме того, российские военнослужащие уничтожили склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны Украины в Котляровки (Харьковская область), а также поразили подразделения противника в районах Калиново, Берестового, Кисловки, Табаевки (Харьковская область) и Новоселовского (ЛНР).

ВСУ потеряли там порядка 65 бойцов, две боевые бронированные машины, три автомобиля и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Донецкое и Краснолиманское направления

На Донецком направлении Южная группировка успешно отразила 12 украинских атак, нанесла удары по скоплениям живой силы и техники противника, а также уничтожила склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Там потери украинских войск составили примерно 400 военнослужащих, две бронемашины, три пикапа, артсистема М777 производства США, три САУ Krab польского производства и одна «Гвоздика», две гаубицы «МСТА-Б» и по одной Д-20 и Д-30.

На Краснолиманском направлении группировка «Центр» отразила две атаки противника, нанесла огневое поражение подразделениям ВСУ и пресекла действия украинской диверсионно-разведывательной группы.

За сутки там уничтожено около 100 украинских военнослужащих, две бронемашины, три автомобиля, польская САУ Krab и две гаубицы Д-30.

Южно-Донецкое, Запорожское и Херсонское направления

На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» нанесла поражение живой силе и технике ВСУ и отразила три атаки. На Запорожском направлении российские войска также отразили три атаки, нанесли огневое поражение живой силе и технике и уничтожили три склада боеприпасов 23-й и 33-й механизированных бригад ВСУ.

Противник потерял на этих направлениях свыше 200 военнослужащих, танк, две бронемашины, четыре пикапа, гаубицу «МСТА-Б» и пушку Д-44.

На Херсонском направлении за сутки уничтожены примерно 50 бойцов ВСУ, четыре пикапа, две гаубицы «МСТА-Б» и САУ «Акация».

В целом оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение 89 артиллерийским подразделениям ВСУ, живой силе и военной технике в 98 районах. Силы ПВО перехватили три снаряда РСЗО HIMARS и сбили 43 беспилотника.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Британия призналась, что изучает российские танки в секретной лаборатории
Зеленскому сообщили неожиданные новости с фронта после российского удара
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта