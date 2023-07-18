Пять человек пострадали при обстреле Белгородской области

«По предварительным данным, пять человек пострадали — мирные жители. Бригадами скорой медицинской помощи все пострадавшие доставлены в городскую больницу № 2», — говорится в публикации.
Он уточнил, что один мужчина находится в состоянии средней степени тяжести с осколочным ранением грудной клетки, еще четверо получили легкие повреждения.
Накануне украинские военные выпустили по территории Белгородской области 92 снаряда — на треть больше, чем днем ранее. Под обстрелом оказались населенные пункты в пяти районах региона — Белгородском, Борисовском, Грайворонском, Краснояружском и Шебекинском.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий уровень террористической опасности.