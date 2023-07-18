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13:30 (мск), источник: © РИА Новости

Пять человек пострадали при обстреле Белгородской области

БЕЛГОРОД, 18 июл — РИА Новости. Пять мирных жителей пострадали при обстреле поселка Шамино в Белгородской области, сообщил губернатор егиона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«По предварительным данным, пять человек пострадали — мирные жители. Бригадами скорой медицинской помощи все пострадавшие доставлены в городскую больницу № 2», — говорится в публикации.

Он уточнил, что один мужчина находится в состоянии средней степени тяжести с осколочным ранением грудной клетки, еще четверо получили легкие повреждения.

Накануне украинские военные выпустили по территории Белгородской области 92 снаряда — на треть больше, чем днем ранее. Под обстрелом оказались населенные пункты в пяти районах региона — Белгородском, Борисовском, Грайворонском, Краснояружском и Шебекинском.

На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий уровень террористической опасности.

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