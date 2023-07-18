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Теракт на Крымском мосту
16:53 (мск), источник: Коммерсантъ

Суд Москвы приговорил экс-министра культуры Крыма к 10 годам колонии за получение взятки

Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшую главу министерства культуры Крыма Веру Новосельскую к десяти годам колонии общего режима. Она признана виновной по ч. 6 ст. 290 УК РФ за получение взятки в размере 25 млн руб. при реконструкции Крымского государственного центра детского театрального искусства.

Источник: РИА "Новости"

Как передает ТАСС, суд также назначил Вере Новосельской штраф в размере 128 млн руб., лишил звания заслуженного работника культуры и запретил занимать должности в органах власти в сфере образования на 15 лет.

По данным следствия, в 2018 году бенефициар петербургской строительно-реставрационной компании ООО «Меандр» Евгений Ярмош передал Вере Новосельской 25,8 млн руб. «за общее покровительство» при реставрации культурных объектов Крыма, включая центр детского театрального искусства. При этом контракт тогда еще не был заключен.

Сама подсудимая вину не признала. Она утверждала, что взяла у Евгения Ярмоша $300 тыс. в долг для своей подруги на покупку квартиры в Москве. Речь идет о фигурантке дела по фамилии Орлова, которая, по версии следствия, была подчиненной экс-министра. Как считает СКР, она на переданные от Евгения Ермаша средства купила квартиру в центре Москвы, а затем передала ее в собственность Веры Новосельской.

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