В Энергодаре пресекли передачу координат позиций российских военных ВСУ

«Установлен житель города Энергодар, передававший координаты позиций военнослужащих МО РФ, осуществляющих охрану и защиту Запорожской атомной электростанции», — сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Запорожской области.
Отмечается, что полученную информацию злоумышленник отправлял родственнику, проходящему службу в артиллерийском подразделении ВСУ на Запорожском направлении.
«Своей деятельностью шпион способствовал нанесению украинскими войсками артиллерийских ударов по российским позициям, в результате которых погибли и были ранены военнослужащие Российской Федерации. В результате реализации оперативно-розыскных и следственных мероприятий собраны материалы, изобличающие указанное лицо в работе на ВСУ», — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье 276 УК России «Шпионаж», проводятся следственные мероприятия.