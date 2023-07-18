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16:43 (мск), источник: © РИА Новости

В Энергодаре пресекли передачу координат позиций российских военных ВСУ

МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 18 июл — РИА Новости. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали жителя города Энергодар Запорожской области по подозрению в шпионаже — фигурант передавал координаты расположения российских подразделений в районе Запорожской АЭС.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Установлен житель города Энергодар, передававший координаты позиций военнослужащих МО РФ, осуществляющих охрану и защиту Запорожской атомной электростанции», — сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Запорожской области.

Отмечается, что полученную информацию злоумышленник отправлял родственнику, проходящему службу в артиллерийском подразделении ВСУ на Запорожском направлении.

«Своей деятельностью шпион способствовал нанесению украинскими войсками артиллерийских ударов по российским позициям, в результате которых погибли и были ранены военнослужащие Российской Федерации. В результате реализации оперативно-розыскных и следственных мероприятий собраны материалы, изобличающие указанное лицо в работе на ВСУ», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье 276 УК России «Шпионаж», проводятся следственные мероприятия.

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