Украинская ракета пробила крышу жилого дома в Донецке

Вечером во вторник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка.
«Сверху влетела в крышу, разбила всё, и вот тут (в квартире) уже остатки от нее. Печальная история, конечно… Район обстреливают, но “прилет” был такой, не так, как раньше, слышно было», — рассказал очевидец случившего Василий — зять хозяйки пострадавшей квартиры.
По его словам, сама хозяйка недавно уехала в Москву.
Как передает корреспондент РИА Новости, ракета попала в крышу, пробила несколько перекрытий и попала в квартиру на последнем этаже.
По предварительным данным, пострадавших нет. Экстренные службы Донецка оперативно локализовали возгорание, которое возникло в результате удара.