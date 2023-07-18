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18 июля, источник: © РИА Новости

Украинская ракета пробила крышу жилого дома в Донецке

ДОНЕЦК, 18 июл — РИА Новости. Ракета ВСУ пробила крышу жилого многоэтажного дома в Куйбышевском районе Донецка и попала в квартиру на девятом этаже, хозяев в этот момент не было дома, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Вечером во вторник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка.

«Сверху влетела в крышу, разбила всё, и вот тут (в квартире) уже остатки от нее. Печальная история, конечно… Район обстреливают, но “прилет” был такой, не так, как раньше, слышно было», — рассказал очевидец случившего Василий — зять хозяйки пострадавшей квартиры.

По его словам, сама хозяйка недавно уехала в Москву.

Как передает корреспондент РИА Новости, ракета попала в крышу, пробила несколько перекрытий и попала в квартиру на последнем этаже.

По предварительным данным, пострадавших нет. Экстренные службы Донецка оперативно локализовали возгорание, которое возникло в результате удара.

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