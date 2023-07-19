Источник сообщил о применении группировкой «Юг» танков «Армата» в боевых действиях

«Активно “Армату” применяли “южане” в боевых действиях. Несколько единиц участвовали в бою, чтобы посмотреть, как себя проявит танк. Потом они были выведены с передовой», — рассказал собеседник агентства.
По словам другого источника, танк поступил на вооружение подразделений Южного военного округа. «Все необходимые испытания танка Т-14 еще продолжаются», — добавил он.
Ранее о применении «Арматы» в ходе специальной военной операции официально не сообщалось.
Танк Т-14 на платформе «Армата», разработанный концерном «Уралвагонзавод», был впервые продемонстрирован на параде в честь Дня Победы 9 мая 2015 года. В 2019 году он прошел предварительные испытания. В нем применили уникальные конструкторские решения, аналогов которым в мире нет. Главное его новшество — необитаемая башня. Экипаж «Арматы» расположен в изолированной бронированной капсуле в корпусе танка, откуда дистанционно управляет вооружением. Т-14 оснащен системой активной защиты, которая может сбивать летящие в машину снаряды и ракеты. Модульная система позволяет заменять вооружение и оборудование танка в зависимости от задач.
Впервые экспортный вариант Т-14 демонстрировался на стенде «Рособоронэкспорта» на форуме «Армия-2022». Экспортная версия танка в виде небольшой модели впервые была презентована за рубежом на выставке IDEX в Абу-Даби в феврале 2021 года. Там же на выставке генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что к Т-14 на платформе «Армата» проявляют интерес «порядка шести стран».