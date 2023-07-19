07:34 (мск), источник: Ведомости
В Крыму из-за пожара на полигоне перекрыли трассу «Таврида»
В Крыму перекрыли трассу «Таврида» из-за пожара на полигоне в Кировском районе. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
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В правительстве Крыма уточнили, что «Таврида» перекрыта на участке дороги с 118 км по 130 км. «Транспорт перенаправляется по региональной сети через населенные пункты Старый Крым и Первомайское. Это старая керченская дорога», — сообщили там, выложив схему движения.
Позже Аксенов сообщил, что планируется временная эвакуация жителей из населенных пунктов вблизи полигона. Речь идет об эвакуации более 2000 человек, будет развернут оперштаб. Аксенов призвал доверять проверенным источникам информации.
В результате чего возник пожар на полигоне, Аксенов не уточнил.
Telegram-канал Mash публикует кадры пожара на складе боеприпасов и утверждает, что происшествие произошло недалеко от села Алексеевка в Крыму.
В ночь на 17 июля украинскими надводными беспилотниками был атакован Крымский мост. В результате произошедшего погибла семейная пара, их несовершеннолетняя дочь получила ранения. Следственный комитет (СК) России возбудил по факту атаки дело о теракте. По версии ведомства, атака готовилась по заданию спецслужб Украины.
После атаки движение по мосту приостанавливалось. Железнодорожное сообщение было возобновлено утром 17 июля. Движение по автомобильной части в реверсивном режиме по одной из полос моста было запущено в ночь на 18 июля.