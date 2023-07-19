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10:52 (мск), источник: РИА Новости

На трассе «Таврида» из-за ЧП на полигоне изменилась схема движения

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов опубликовал обновленную и уточненную схему проезда по трассе «Таврида» из-за пожара на военном полигоне в Кировском районе.

«При движении со стороны Симферополя по трассе “Таврида” в районе с. Льговское необходимо свернуть с трассы на старую дорогу. Выезд на “Тавриду” возможен через пгт Первомайское или Феодосию», — написал Аксенов в своем телеграм-канале.

При этом, по его словам, маршрут движения в обратном направлении аналогичный, либо по дороге Феодосия — Белогорск.

Ранее Аксенов сообщил, что участок трассы «Таврида» в Крыму перекрыт из-за пожара на военном полигоне в Кировском районе. Более 2 тысяч человек планируют эвакуировать из четырех сел, расположенных рядом с полигоном. Перекрыт участок трассы «Таврида», организованы схемы объезда.

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