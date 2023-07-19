Мосгорсуд оставил Блиновскую под домашним арестом

«Суд оставил в силе решение районного суда о продлении срока ареста», — сказали в инстанции.
Домашний арест блогер отбывает в своем подмосковном коттедже. По словам адвоката, она уже возместила около 30 миллионов рублей неуплаченных налогов и делает всё, чтобы заплатить остальное.
Между тем накануне руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова сообщила РИА Новости, что ведомство просит взыскать с Блиновской 918 908 197 рублей в счет возмещения ущерба, причиненного бюджетной системе РФ. Кроме того, в рамках обеспечительных мер наложен арест на принадлежащие Блиновской и ее родственникам 21 объект недвижимости, свыше 46 миллионов рублей и 292 тысяч долларов наличными, 50 банковских счетов.
По данным СК, Блиновская получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая «переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ». Кроме того, она привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019−2021 года налоги на общую сумму свыше 918 миллионов рублей.
Прокуратура отмечала, что Блиновская также легализовала незаконно полученные 43 миллиона рублей, оплатив автомобиль мужа, закупив оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года.
Позднее фигурантом дела стал и ее муж Алексей Блиновский. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, мужчине нельзя пользоваться связью и интернетом, однако в передвижениях его не ограничили.