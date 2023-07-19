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12:55 (мск), источник: РИА Крым

Российский Ка-27 уничтожил дрейфующую украинскую мину в Черном море

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл — РИА Новости Крым. Российский вертолет Ка-27 уничтожил дрейфующую украинскую мину, обнаруженную патрульным кораблем Черноморского флота в 180 километрах т пролива Босфор. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
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«Патрульным кораблем “Сергей Котов” Черноморского флота, выполняющим задачи в юго-западной части Черного моря в 180 км северо-восточнее пролива Босфор, была обнаружена сорванная дрейфующая украинская мина», — говорится в сообщении.

По решению командира корабля в воздух был поднят вертолет Ка-27, экипаж которого уничтожил мину пулеметным огнем.

На минувшей неделе командование Черноморского флота предупредило мореплавателей о минной опасности на северо-западе Черного моря в связи с обнаружением дрейфующей украинской мины.

Найденную мину выставили военно-морские силы Украины в начале 2022 года в ходе минирования прибрежной акватории Черного моря. Из-за действий Украины в настоящее время в акватории Черного моря дрейфует неизвестное количество мин.

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