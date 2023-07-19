Мэр Одессы заявил о самой масштабной атаке на город с начала СВО

«Такого масштаба атаки мы не помним», — написал он на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
Ранее оперативное командование Вооруженных сил Украины «Юг» сообщило о повреждении промышленного предприятия и портовой инфраструктуры в Одессе.
18 июля также сообщалось о взрывах в городе. В Минобороны РФ заявили о нанесении группового удара возмездия высокоточным оружием по военным объектам в районе Одессы и Николаева, где готовились теракты с применением безэкипажных катеров, а также по месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе Одессы.
Воздушная тревога объявлялась прошедшей ночью в Одесской области и еще девяти регионах Украины. По данным украинских СМИ, серия взрывов, в частности, произошла в Одессе и Черноморске Одесской области.