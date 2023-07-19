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15:20 (мск), источник: © РИА Новости

Российские войска заняли железнодорожную станцию в Харьковской области

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Российские войска за сутки продвинулись на километр на Купянском направлении, взяв под контроль железнодорожную станцию Молчаново в Харьковской области, сообщается в сводке Минобороны.

Спецоперация на Украине
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«За сутки продвижение российских подразделений составило более километра в глубину и до двух километров по фронту», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, ударами авиации и огнем артиллерии поражены подразделения войск Украины в районах населенных пунктов Синьковка, Кисловка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. В районе населенного пункта Песчаное Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны.

«Потери противника за сутки составили до 70 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходные артиллерийские установки: Krab польского производства и “Гвоздика”, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50», — говорится в сводке Минобороны.

Накануне российские силы продвинулись на Купянском направлении на полтора километра в глубину и на два — по фронту.

Как заявил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, украинское руководство «спешно стягивает дополнительные силы и технику» в Купянск. По словам собеседника агентства, командование ВСУ на местах «вынуждено оттягивать свои силы на вторую и третью линии обороны» под натиском наступления ВС России.

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