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03:52 (мск), источник: ТАСС

СМИ сообщили о повторной серии взрывов в Одессе и Николаеве

В Николаевской и Одесской областях объявили воздушную тревогу.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2023

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Серия взрывов произошла повторно ночью в Одессе и Николаеве на юге Украины. Как сообщило издание «Общественное», происшествия зафиксированы в Одессе в 03:04, 03:06, 03:10 и 03:13 мск.

В свою очередь издание «Зеркало недели» информировало о новых взрывах в Николаеве.

Другие подробности не приводятся. Местные власти ситуацию пока не комментировали.

В настоящий момент в Николаевской и Одесской областях объявлена воздушная тревога.

Ранее уже сообщалось о взрывах в данных городах.

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