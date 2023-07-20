03:52 (мск), источник: ТАСС
СМИ сообщили о повторной серии взрывов в Одессе и Николаеве
В Николаевской и Одесской областях объявили воздушную тревогу.
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МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Серия взрывов произошла повторно ночью в Одессе и Николаеве на юге Украины. Как сообщило издание «Общественное», происшествия зафиксированы в Одессе в 03:04, 03:06, 03:10 и 03:13 мск.
В свою очередь издание «Зеркало недели» информировало о новых взрывах в Николаеве.
Другие подробности не приводятся. Местные власти ситуацию пока не комментировали.
В настоящий момент в Николаевской и Одесской областях объявлена воздушная тревога.
Ранее уже сообщалось о взрывах в данных городах.