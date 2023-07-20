В Приморье мужчина ранил четырех человек из травматики

Конфликт между двумя компаниями молодых людей произошел на территории бухты Муравьиная, отметило ведомство.
«В ходе инцидента один из его участников сделал несколько выстрелов из травматического пистолета и скрылся с места происшествия», — сообщили в пресс-службе.
Примечательно, что в июле 2022 года подозреваемый «освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия»). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до семи лет.
Подозреваемый был заключен под стражу. Расследование всех обстоятельств произошедшего продолжается.
Накануне сообщалось, что около 20 человек устроили разборки во дворе одного из жилых комплексов (ЖК) в подмосковной деревне Дрожжино. По предварительной информации, в ходе конфликта среди группы мигрантов произошла стрельба из травматического пистолета.