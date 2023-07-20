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04:31 (мск), источник: ТАСС

В Николаеве после взрывов случился пожар

Мэр города Александр Сенкевич отметил, что на месте происшествия работают сотрудники государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Спецоперация на Украине

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Сильный пожар произошел в центре Николаева после прозвучавшей в городе серии взрывов. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

«Пожар очень серьезный», — написал он в Telegram-канале. Сенкевич уточнил, что на месте происшествия работают сотрудники государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Ранее сообщалось о воздушной тревоге в Николаевской области, которая продлилась более трех часов. В Николаеве прозвучала серия взрывов.

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