04:31 (мск), источник: ТАСС
В Николаеве после взрывов случился пожар
Мэр города Александр Сенкевич отметил, что на месте происшествия работают сотрудники государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
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МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Сильный пожар произошел в центре Николаева после прозвучавшей в городе серии взрывов. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.
«Пожар очень серьезный», — написал он в Telegram-канале. Сенкевич уточнил, что на месте происшествия работают сотрудники государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Ранее сообщалось о воздушной тревоге в Николаевской области, которая продлилась более трех часов. В Николаеве прозвучала серия взрывов.