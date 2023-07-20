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10:22 (мск), источник: © РИА Новости

Опубликованы маршруты кораблей, с которых могли ударить по Крымскому мосту

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Хакерская группировка RaHDit опубликовала маршруты гражданских кораблей, с которых могли запустить катера-дроны по Крымскому мосту.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Злые русские хакеры» (RaHDit) в ответ на совершенный СБУ теракт, в результате которого был взорван Крымский мост, опубликовали маршруты кораблей, с которых, вероятнее всего, были запущены морские беспилотники со взрывчаткой", — сказали РИА Новости в группировке.

Как следует из расследования хакеров, в операции по сбросу безэкипажных катеров для атаки на мост могли участвовать два танкера — Beks Loyal и Khudayar Yusifzade. Один из них дрейфовал за несколько дней до теракта напротив российского побережья в Черном море, в 100 километрах от Новороссийска. Второй дрейфовал южнее.

Позднее танкеры встретились в море.

Хакеры считают, что в этот момент с одного из судов дроны были перегружены на другое. Для управления безэкипажными катерами, отмечают в RaHDit, возможно, использовалось еще одно судно, стоящее на дрейфе с прямой видимостью Крымского моста.

Танкеры Beks Loyal и Khudayar Yusifzade ходят под флагами Маршалловых островов и Либерии соответственно.

Как следует из данных сайта Marine Traffic, судно Khudayar Yusifzade вышло из порта Измаил (Украина) 5 июля и прибыло в Элефсис (Греция) 18 июля.

Beks Loyal, по данным того же сайта, вышло из порта Тузлы (район Стамбула, Турция) 13 мая и прибыло в Константу (Румыния) 18 июля.

По данным открытых источников, порт приписки Khudayar Yusifzade — Валлетта (Мальта), владелец — Palmali Gemicilik ve Acentelik AS (Palmali Shipping & Agency). Порт приписки Beks Loyal — Пирей (Греция), владелец — Owner Beks Shipmanagement & Trading A.S.

Второе судно значительно крупнее: 228 метров длиной против 140 метров.

В ночь на 17 июля Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. Повреждена автомобильная часть моста, двустороннее движение на участке восстановят к осени.

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