Опубликованы маршруты кораблей, с которых могли ударить по Крымскому мосту

«Злые русские хакеры» (RaHDit) в ответ на совершенный СБУ теракт, в результате которого был взорван Крымский мост, опубликовали маршруты кораблей, с которых, вероятнее всего, были запущены морские беспилотники со взрывчаткой", — сказали РИА Новости в группировке.
Как следует из расследования хакеров, в операции по сбросу безэкипажных катеров для атаки на мост могли участвовать два танкера — Beks Loyal и Khudayar Yusifzade. Один из них дрейфовал за несколько дней до теракта напротив российского побережья в Черном море, в 100 километрах от Новороссийска. Второй дрейфовал южнее.
Позднее танкеры встретились в море.
Хакеры считают, что в этот момент с одного из судов дроны были перегружены на другое. Для управления безэкипажными катерами, отмечают в RaHDit, возможно, использовалось еще одно судно, стоящее на дрейфе с прямой видимостью Крымского моста.
Танкеры Beks Loyal и Khudayar Yusifzade ходят под флагами Маршалловых островов и Либерии соответственно.
Как следует из данных сайта Marine Traffic, судно Khudayar Yusifzade вышло из порта Измаил (Украина) 5 июля и прибыло в Элефсис (Греция) 18 июля.
Beks Loyal, по данным того же сайта, вышло из порта Тузлы (район Стамбула, Турция) 13 мая и прибыло в Константу (Румыния) 18 июля.
По данным открытых источников, порт приписки Khudayar Yusifzade — Валлетта (Мальта), владелец — Palmali Gemicilik ve Acentelik AS (Palmali Shipping & Agency). Порт приписки Beks Loyal — Пирей (Греция), владелец — Owner Beks Shipmanagement & Trading A.S.
Второе судно значительно крупнее: 228 метров длиной против 140 метров.
В ночь на 17 июля Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. Повреждена автомобильная часть моста, двустороннее движение на участке восстановят к осени.