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14:29 (мск), источник: © РИА Новости

ВС России нанесли удары возмездия по военным объектам в Одессе и Николаеве

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Российские военные нанесли новые удары возмездия по районам производства и хранения украинских катеров-дронов, сообщили в Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации продолжили нанесение ударов возмездия высокоточным оружием морского и воздушного базирования по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районах Одессы и Ильичевска Одесской области», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, в районе Николаева уничтожили объекты топливной инфраструктуры и склады боеприпасов ВСУ.

«Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены», — подчеркнули в министерстве.

Во вторник военное ведомство также сообщало о поражении целей в районе Одессы и Николаева. Это стало ударом возмездия после теракта, совершенного киевским режимом на Крымском мосту.

В частности, военные поразили объекты, где готовились теракты против России с использованием водных беспилотников, а также место их изготовления на судоремонтном заводе около Одессы. Мэр города Геннадий Труханов назвал эти удары самыми масштабными с начала спецоперации.

Накануне в Минобороны также сообщили об успешном поражении военных объектов ВСУ в Одессе.

В ночь на 17 июля Украина атаковала мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. На автомобильной части моста разрушен пролет в сторону Керчи. Восстановить двустороннее движение на этом участке планируется в сентябре.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее бессмысленным с военной точки зрения и жестоким преступлением. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

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