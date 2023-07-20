ВС России нанесли удары возмездия по военным объектам в Одессе и Николаеве

«Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации продолжили нанесение ударов возмездия высокоточным оружием морского и воздушного базирования по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районах Одессы и Ильичевска Одесской области», — уточнили в ведомстве.
Кроме того, в районе Николаева уничтожили объекты топливной инфраструктуры и склады боеприпасов ВСУ.
«Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены», — подчеркнули в министерстве.
Во вторник военное ведомство также сообщало о поражении целей в районе Одессы и Николаева. Это стало ударом возмездия после теракта, совершенного киевским режимом на Крымском мосту.
В частности, военные поразили объекты, где готовились теракты против России с использованием водных беспилотников, а также место их изготовления на судоремонтном заводе около Одессы. Мэр города Геннадий Труханов назвал эти удары самыми масштабными с начала спецоперации.
Накануне в Минобороны также сообщили об успешном поражении военных объектов ВСУ в Одессе.
В ночь на 17 июля Украина атаковала мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. На автомобильной части моста разрушен пролет в сторону Керчи. Восстановить двустороннее движение на этом участке планируется в сентябре.
Президент России Владимир Путин назвал произошедшее бессмысленным с военной точки зрения и жестоким преступлением. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.