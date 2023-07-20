СК отчитался о рейдах в Котельниках после критики Кадырова

По версии следствия, руководство предприятий, расположенных в городском округе, организовало незаконное пребывание мигрантов в России, предоставляя им работу без необходимого патента и проживание в нежилых помещениях организаций. Одному из предпринимателей уже предъявлено обвинение.
«К настоящему времени по 26 адресам проведены обыски, в том числе в так называемых резиновых квартирах и на предприятиях. Проверены более 150 мигрантов, из них 5 пребывают на территории РФ незаконно. Проведение следственных действий по уголовному делу продолжается», — говорится в сообщении.
Ранее в соцсетях распространилось видео, снятое в расположенном в многоэтажке в Котельниках молельном доме, на котором видно, как в помещении распылили некий газ. Позже представители мусульманской общины Котельников обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой разобраться в конфликте, обвинив силовиков в прерывании намаза, использовании физической силы и распылении огнетушителя в сторону молящихся в ходе рейда.
Глава Чечни Рамзан Кадыров осудил действия силовиков, назвав их «провокацией в нашем тылу с целью расшатать прочный фундамент межнационального мира». «Есть нарушитель миграционного законодательства? Вперед. Адресно, точно, профессионально. А подобные акции без соблюдения должностных инструкций и предписаний скорее напоминают бандитский налет и заслуживают по меньшей мере служебного выговора», — сказал он, добавив, что поручил разобраться с вопросом депутату Госдумы Адаму Делимханову.
Как пояснял член СПЧ, глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, конфликт заключается в том, что религиозная организация не должна находиться в жилом доме. «Коммерсантъ» отмечал, что Кабанов до этого сообщил о подготовке СПЧ предложений по противодействию формированию этнических анклавов в России. Котельники он назвал в качестве примера одного из таких полиэтнических анклавов.
Глава Духовного управления мусульман Московской области муфтий Рушан Аббясов в свою очередь заявил, что в рамках адаптации трудовых мигрантов «там, где нет возможности возвести отдельный культовый объект, мусульманские общины арендуют на законных основаниях и на коммерческой основе готовые помещения, организуя в них многофункциональные мусульманские центры».
В МВД заявляли «Коммерсанту» о непричастности к произошедшему.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин неоднократно выступал с критикой массового притока мигрантов в Россию. 10 апреля он в интервью «Интераксу» заявил о росте числа тяжких преступлений, совершаемых мигрантами, и распространении среди них экстремистских настроений. Говоря о массовых драках, Бастрыкин сказал, что в большинстве случаев в них участвуют «приезжие из центральноазиатских стран СНГ». Также он предложил ввести «весомый налог» за использование трудовых мигрантов, чтобы мотивировать работодателей нанимать россиян.