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16:28 (мск), источник: Известия

Российские силы отбили 16 атак ВСУ на донецком направлении

На донецком направлении южная группировка войск, а также подразделения авиации и артиллерии успешно отразили 16 атак украинских националистов. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков 20 июля.

Спецоперация на Украине
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«В ходе боев уничтожено более 210 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, самоходные артиллерийские установки “Акация” и “Гвоздика”, а также две гаубицы Д-30, орудия Д-20 и “Мста-Б”, — добавил он.

Кроме того, на территории Донецкой Народной Республики российскими силами были уничтожены два склада боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). А на купянском направлении была пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы Украины. ДРГ также были уничтожены в Луганской Народной Республике и Запорожской области.

На краснолиманском направлении российским военным удалось уничтожить 60 украинских военнослужащих. Противник понес потери в военной технике: ликвидированы боевая машина пехоты, бронированные машины, автомобили, САУ Гвоздика", а также две гаубицы Д-30.

«На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 45 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три пикапа, а также гаубица Д-30», — отметили в ведомстве.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 456 самолетов, 243 вертолета, 5140 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10 776 танков и других боевых бронированных машин, 1139 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5537 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11 767 единиц специальной военной автомобильной техники.

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