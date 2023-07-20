Российские силы отбили 16 атак ВСУ на донецком направлении

«В ходе боев уничтожено более 210 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, самоходные артиллерийские установки “Акация” и “Гвоздика”, а также две гаубицы Д-30, орудия Д-20 и “Мста-Б”, — добавил он.
Кроме того, на территории Донецкой Народной Республики российскими силами были уничтожены два склада боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). А на купянском направлении была пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы Украины. ДРГ также были уничтожены в Луганской Народной Республике и Запорожской области.
На краснолиманском направлении российским военным удалось уничтожить 60 украинских военнослужащих. Противник понес потери в военной технике: ликвидированы боевая машина пехоты, бронированные машины, автомобили, САУ Гвоздика", а также две гаубицы Д-30.
«На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 45 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три пикапа, а также гаубица Д-30», — отметили в ведомстве.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 456 самолетов, 243 вертолета, 5140 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10 776 танков и других боевых бронированных машин, 1139 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5537 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11 767 единиц специальной военной автомобильной техники.