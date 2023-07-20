Мосгорсуд 4 августа вынесет приговор Навальному по делу об экстремизме

Мосгорсуд рассматривает новое дело Навального на выездном заседании в колонии № 6 во Владимирской области в закрытом режиме ради безопасности участников процесса. Навальный обвиняется в создании экстремистского сообщества, финансировании экстремистской деятельности и еще ряде преступлений. Ещё один фигурант дела — Даниэль Холодный, бывший технический директор одного из YouTube-каналов Навального. Ему вменяется финансирование экстремистской деятельности и участие в экстремистском сообществе.
«Прокурор потребовал 20 лет колонии особого режима», — сообщил РИА Новости адвокат. Второму фигуранту дела Холодному прокурор предложил назначить 10 лет в колонии общего режима. «Оглашение приговора назначено на 4 августа», — добавил Кобзев.
В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у «Ив Роше» ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. В марте прошлого года Лефортовский суд Москвы приговорил Навального совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду. Второй эпизод дела касался оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей блогеру приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко — по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей.
В мае 2022 года Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию № 6 строгого режима, также расположенную во Владимирской области.