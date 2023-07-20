По всей Украине второй раз за сутки объявили воздушную тревогу

Изначально сигналы прозвучали в Сумской и Черниговской областях. Воздушные силы Украины предупредили об угрозе ударов беспилотников, передает издание «Зеркало Недели».
Позднее начались отбои тревоги. На 23:31 по всей территории Украины воздушная тревога была снята.
Вечером 20 июля по всей территории Украины также объявили воздушную тревогу. Сигнал о воздушной угрозе прозвучал в Киеве в 18:51 по киевскому времени (совпадает с московским) и далее распространился на Днепропетровскую, Кировоградскую и Николаевскую области. Вскоре тревогу объявили во всех регионах страны.