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20 июля, источник: © РИА Новости

Крымский мост закрыт, звучит сигнал воздушной тревоги

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Крымский мост временно закрыт, звучит сигнал воздушной тревоги, сообщают в оперштабе региона.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Мост временно закрыт. Звучит сигнал “Воздушная тревога. Всем покинуть мост”», — говорится в телеграм-канале оперштаба.

В ночь на понедельник два украинских надводных беспилотника совершили атаку на Крымский мост. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт». В результате теракта погибли двое взрослых и пострадал один ребенок, повреждено автодорожное полотно. Движение автотранспорта по Крымскому мосту открыто в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь.

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