20 июля, источник: © РИА Новости
Крымский мост закрыт, звучит сигнал воздушной тревоги
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Крымский мост временно закрыт, звучит сигнал воздушной тревоги, сообщают в оперштабе региона.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
«Мост временно закрыт. Звучит сигнал “Воздушная тревога. Всем покинуть мост”», — говорится в телеграм-канале оперштаба.
В ночь на понедельник два украинских надводных беспилотника совершили атаку на Крымский мост. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт». В результате теракта погибли двое взрослых и пострадал один ребенок, повреждено автодорожное полотно. Движение автотранспорта по Крымскому мосту открыто в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь.