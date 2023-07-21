Артиллеристы ЦВО закидали позиции ВСУ агитационными листовками

«Военнослужащие артиллерийских расчетов реактивных систем залпового огня БМ-21 “Град” Центрального военного округа (ЦВО) провели залистование позиций противника, применив 122-мм агитационные снаряды на краснолиманском направлении», — говорится в сообщении.
Как уточнил командир группы с позывным «Логан», листовки выполнены на украинском языке, в каждом снаряде их более тысячи.
«Артиллерия Вооруженных Сил Российской Федерации производит залпы на позиции ВСУ, снаряд раскрывается и залистовывает окопы, блиндажи и всю территорию, куда направлены снаряды, чтобы каждый военнослужащий ВСУ мог прочитать и проникнуться теми словами, которые там написаны», — рассказал «Логан».
Техник с позывным «Редут» отметил, что на листовках указаны размеры вознаграждения за подбитую технику, используемую украинцами.
В Минобороны добавили, что таймеры взрывателей боеприпасов настроены на разное время срабатывания, которое рассчитывается в зависимости от расстояния до цели. После разрыва снаряда листовки разбрасываются на площади более квадратного километра.