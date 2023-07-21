11:58 (мск), источник: РБК
Суд продлил домашний арест Блиновской на три месяца
Пресненский суд Москвы продлил домашний арест блогеру Елене Блиновской на три месяца по делу о неуплате налогов, сообщили РБК в пресс-службе суда.
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Срок нахождения Блиновской под домашним арестом должен был истечь 26 июля. Суд продлил его до 26 октября.
Ранее защита Блиновской просила избрать ей более мягкую меру пресечения — запрет определенных действий. Московский городской суд 19 июля постановил оставить блогера под домашним арестом.
Блиновская известна как автор «Марафонов желаний» — курса лекций и практических занятий по личностному росту. Также она ведет тренинги по финансовому благополучию. В ее блоге 5,3 млн подписчиков.
Блиновскую задержали в апреле, когда она пыталась пересечь границу с Белоруссией. По версии СК, с 2019 по 2021 год она не уплатила налоги на сумму более 918 млн руб. Следствие считает, что она разделила свой бизнес на множество частей, чтобы платить налоги по упрощенной системе. Блогера также обвиняют в отмывании 43 млн руб. Ее мужа Алексея обвинили по тем же статьям, суд назначил ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.
В мае следствие арестовало сотни миллионов рублей в различной валюте на 136 банковских счетах Блиновских, сообщал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В июне под арест попали 35 зарубежных счетов. В следующем месяце суд арестовал еще 50 счетов, 100 млн руб. в различной валюте и коллекционные монеты.
Адвокат Блиновской Наталья Сальникова утверждала, что ее подзащитная возместила 30 млн руб. от общей суммы неуплаченных налогов. Тем не менее, по словам главы СК Александра Бастрыкина, автор «Марафонов желаний» погасила лишь 10 млн руб. задолженности из 918,9 млн. В СК заявили, что подозреваемая раскаялась и полностью признала вину.