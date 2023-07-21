Российские войска успешно контратаковали в Запорожской области

«На времевском участке со стороны ВСУ все время предпринимаются попытки штурма сел Урожайное и Старомайорское. Наши держат активную оборону, отбивают атаки противника и уничтожают, когда он перегруппировывается или отступает. А в районе Новодаровки наши ребята провели успешную контратаку, уничтожив технику противника и живую силу», — сказал Рогов.
Ранее он сообщил, что Украинские войска проводят перегруппировку после провала очередной наступательной операции на ореховском участке.
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard.
Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов.
На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику, а госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти «на протяжении гораздо большего числа месяцев».