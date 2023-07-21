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15:12 (мск), источник: Forbes

Обвинение запросило 18 лет колонии для основателя Group-IB Ильи Сачкова

Гособвинение запросило 18 лет колонии основателю Group-IB Илье Сачкову по делу о госизмене. Дело рассматривается в закрытом режиме в Мосгорсуде. Бизнесмен после оглашения обвинительного заключения заявил, что не признает вину, сообщали его адвокаты.

Источник: РИА "Новости"

Прокуратура запросила 18 лет колонии основателю бывшей Group-IB (сейчас работает в России под брендом F.A.С. С.T.) Илье Сачкову по делу о госизмене, передает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Сергея Афанасьева.

Сторона защиты настаивает на оправдании Сачкова, добавил Афанасьев. Оглашение приговора назначено на 26 июля. Ранее адвокаты сообщили, что Сачков после оглашения прокурором обвинительного заключения заявил, что не признает вину.

Сачков был арестован обвинению в госизмене в 2021 году, материалы его дела засекречены. В 2022 году он через адвоката рассказал Forbes, что не понимает сути обвинения, и связывал свое преследование с работой. «Абсолютно точно сейчас, спустя восемь месяцев, я уверен, что дело против меня — это интерес ко мне, никак не связанный с интересами государства. Это люди, которым моя профессиональная деятельность — борьба с киберпреступностью — сильно помешала», — заявил тогда Сачков.

В июне в Telegram-канале, который ведется от имени Сачкова, появился пост, в котором утверждалось, что показания на основателя Group-IB дал один из бывших руководителей ЦИБ ФСБ Сергей Михайлов. Последний был осужден по делу о госизмене на 22 года колонии, и Сачков был одним из свидетелей по этому делу.

В апреле топ-менеджмент и российские акционеры выкупили бизнес Group-IB в России. Теперь Group-IB представлена только на международном рынке, в России бизнес развивается под брендом F.A.С. С.T. Новые владельцы бизнеса сохранили все контракты с российскими клиентами, а также продукты, технологии и сервисы, разработанные в стране, говорилось в пресс-релизе. Эксперты отмечали, что с момента ареста Сачкова доля рынка Group-IB в России снижалась.

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