ВСУ обстреляли территорию Белгородской области более 130 раз за сутки

В пятницу в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков опубликовал сводку за 20 июля: обстрелам подверглись семь приграничных районов, общее число выпущенных снарядов составило 131. Для сравнения, два предыдущих дня количество боеприпасов, выпущенных по области, было около 80 в сутки.
«В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 12 артиллерийских снарядов, по селу Щетиновка — 4 артиллерийских и 3 минометных снаряда, по селу Солнцевка — один артиллерийский снаряд. В селе Нехотеевка с беспилотника сброшена одна граната. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет», — написал Гладков.
Он добавил, что в Борисовском районе 10 раз из миномета обстреляна окраина села Богун-Городок.
В Валуйском городском округе противник сбросил с беспилотника одну гранату в селе Новопетровка.
В Волоконовском районе из артиллерии, миномета и гранатомета в сумме 33 раза обстреляны окраины хутора Старый и села Тишанка.
По данным губернатора, в Грайворонском городском округе по селу Смородино выпущено 5 артиллерийских снарядов, а также 6 раз из ствольной артиллерии обстреляли окраину села Новостроевка-Вторая.
В Краснояружском районе село Вязовое обстреляно 8 раз из артиллерии.
В селе Графовка было выпущено 4 снаряда, а в селе Староселье — один, окрестности села Поповка были обстреляны 5 раз. При обстреле были повреждены газовые и электрические линии, которые были восстановлены.
«В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 14 минометных снарядов, по хутору Марьино — 9 минометных снарядов, по селу Терезовка — 6, по посёлку Ленинский — 4. В результате обстрелов в данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет. Под минометный обстрел попали села Муром и Нехотеевка — зафиксировано по 2 прилета в каждом», — отметил глава региона.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.