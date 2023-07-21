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17:37 (мск), источник: © РИА Новости

СК завел уголовное дело на бывшего белгородского замгубернатора

БЕЛГОРОД, 21 июл — РИА Новости. В Белгородской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего замгубернатора, его подозревают в получении взятки в особо крупном размере, сообщил СК Р.

Источник: Пресс-служба администрации Шебекинского ГО

Как ранее сообщил источник РИА Новости, Полежаев задержан по подозрению во взяточничестве.

По версии следствия, подозреваемый, замещая должность заместителя губернатора Белгородской области, в 2022-м и 2023 годах получил от директора одной из строительных компаний региона в качестве вознаграждения два автомобиля премиум-класса иностранного производства общей стоимостью свыше 17 миллионов рублей за оказание содействия в приемке работ по строительству очистных сооружений в Белгородской области, а также в заключении с данной организацией контрактов в сфере ЖКХ.

«Константин Полежаев подозревается в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере)», — говорится в телеграм-канале СК.

Уточняется, что преступления выявлены в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России Белгородской области, осуществляющими оперативное сопровождение по уголовному делу.

В январе 2019 года Полежаев был назначен заместителем губернатора Белгородской области и стал руководителем департамента по жилищно-коммунальному хозяйству. До этого с 2015-го по 2019 годы он был главой администрации Белгорода. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 4 июля сообщил, что снял с должности Полежаева за некачественную организацию работ по восстановлению в обстреливаемых ВСУ Шебекино и Новой Таволжанке.

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