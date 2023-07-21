Кадыров сообщил о проникновении в Белгородскую область группы из Украины

В Белгородскую область проникла «небольшая группа отморозков» из Украины и напала на машину Минобороны России, перевозившую продукты питания для российских военнослужащих. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в телеграм-канале.
По его словам, это произошло несколько дней назад. Спецтранспорт российского оборонного ведомства сопровождали двое военных, у которых не было при себе никакого вооружения, кроме личного табельного.
«На двоих солдат террористы обрушили шквал огня из всех имеющихся у них видов оружия. Бандиты выдали эту подлую расправу за какой-то героический поступок, будто уже захватили чуть ли не всю Белгородскую область», — написал Кадыров.
Однако, по его словам, «группа из Украины» поспешно покинула территорию России, как только стало известно, что за ними выдвинулась погоня.
Белгородская область граничит с Харьковской областью Украины и с начала российской спецоперации не раз подвергалась атакам со стороны диверсантов.
Так, 4 июня глава региона Вячеслав Гладков сообщил о боях с разведывательно-диверсионной группой в Новой Таволжанке и захваченных ими российских военных. Минобороны России сообщило об отражении нападения. Диверсанты пытались переправиться через реку близ Новой Таволжанки, но когда по ним нанесли артиллерийский удар, они отступили.
В середине июня Кадыров сообщил, что в Белгородскую область направят бойцов батальона «Запад-Ахмат» для защиты региона от диверсантов. Они заступили на дежурство на КПП в Грайворонском районе.
27 июня чеченские подразделения пресекли попытку прорыва украинской ДРГ в направлении двух сел Белгородской области — Щетиновка и Богун-Городок. Собрав накануне разведывательную информацию, они ударили артиллерией по местам, где находился противник. «Действуя на опережение, они предотвратили попытку украинской ДРГ прорваться к нашим позициям и уничтожили врага», — рассказал Кадыров.