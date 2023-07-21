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18:26 (мск), источник: © РИА Новости

ВСУ обстреляли Донецк и Старомихайловку

ДОНЕЦК, 21 июл — РИА Новости. Украинские войска выпустили 12 снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка и Старомихайловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в телеграм-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.00 — населенный пункт Желанное Первое — город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 17.10 — населенный пункт Галицыновка — населенный пункт Старомихайловка: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 17.20 — населенный пункт Желанное Первое — город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров», — говорится в сообщениях представительства.

Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщало о ранении мирной жительницы в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск.

Кировский район находится в юго-западной части Донецка. Поселок Старомихайловка расположен приблизительно в 20 километрах от Донецка.

Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

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