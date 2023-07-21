ВСУ обстреляли Донецк и Старомихайловку

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.00 — населенный пункт Желанное Первое — город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 17.10 — населенный пункт Галицыновка — населенный пункт Старомихайловка: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 17.20 — населенный пункт Желанное Первое — город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров», — говорится в сообщениях представительства.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщало о ранении мирной жительницы в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск.
Кировский район находится в юго-западной части Донецка. Поселок Старомихайловка расположен приблизительно в 20 километрах от Донецка.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.