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10:47 (мск), источник: Life.ru

Движение по Крымскому мосту временно перекрыто

Движение по Крымскому мосту временно остановлено. Об этом сообщает телеграм-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Источник: Reuters

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении телеграм-канала, где публикуется актуальная информация о ситуации мосту и подъездах к объекту.

При этом всех находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили не создавать панику, сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Как уже рассказывал Лайф, 17 июля на Крымском мосту был совершён теракт, организованный Украиной. Объект атаковали два беспилотных надводных аппарата, из-за чего оказалось повреждено дорожное полотно. Под удар попала семья из Белгородской области, родители погибли, а 14-летняя дочь пострадала. Не исключено, что атаку могли произвести морские дроны, сброшенные с гражданских судов. Русские хакеры провели расследование и выяснили, что в операции могли принимать участие два иностранных танкера.

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