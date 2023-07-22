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11:25 (мск), источник: Life.ru

Аксёнов сообщил о новой попытке атаки украинских дронов на Крым

Украинские войска попытались атаковать беспилотниками инфраструктурные объекты в Красногвардейском районе Крыма. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«Противником совершена попытка налёта с использованием БПЛА по инфраструктурным объектам Красногвардейского района Республики Крым. Сотрудники МЧС находятся на месте для ликвидации возможных последствий», — говорится в заявлении Аксёнов в телеграм-канале.

Глава республики добавил, что работают все профильные службы и призвал доверять только официальным источникам информации.

Ранее сообщалось, что три беспилотника пытались атаковать военный аэродром в Крыму. Силы ПВО сбили два дрона, ещё один нейтрализовали средства РЭБ.

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