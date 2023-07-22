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11:58 (мск), источник: © РИА Новости

ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами село в Белгородской области

БЕЛГОРОД, 22 июл — РИА Новости. ВСУ обстреляли село Журавлевка в Белгородском районе, выпустив, в том числе, три кассетных боеприпаса из РСЗО, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Информация о нанесенных ВСУ ударах по нашему региону за 21 июля: в Белгородском районе по селу Журавлевка выпущены 21 артиллерийский снаряд и три кассетных боеприпаса из РСЗО. Также село атаковали с помощью одного дрона-камикадзе и обстреляли из гранатомета — зафиксировано десять выстрелов», — уточнил он.

По селу Щетиновка ВСУ выпустили девять артиллерийских снарядов и два гранатометных выстрела, а также сбросили с беспилотника одно взрывное устройство.

«Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет», — добавил Гладков.

ВСУ регулярно обстреливают населенные пункты в Белгородской области.

На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует желтый уровень террористической опасности. Особенно часты атаки диверсантов на приграничные округа — Шебекинский и Грайворонский.

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