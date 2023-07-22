ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами село в Белгородской области

«Информация о нанесенных ВСУ ударах по нашему региону за 21 июля: в Белгородском районе по селу Журавлевка выпущены 21 артиллерийский снаряд и три кассетных боеприпаса из РСЗО. Также село атаковали с помощью одного дрона-камикадзе и обстреляли из гранатомета — зафиксировано десять выстрелов», — уточнил он.
По селу Щетиновка ВСУ выпустили девять артиллерийских снарядов и два гранатометных выстрела, а также сбросили с беспилотника одно взрывное устройство.
«Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет», — добавил Гладков.
ВСУ регулярно обстреливают населенные пункты в Белгородской области.
На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует желтый уровень террористической опасности. Особенно часты атаки диверсантов на приграничные округа — Шебекинский и Грайворонский.