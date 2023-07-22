Белгородский суд отправил под домашний арест бывшего вице-губернатора

В пятницу СУСК по Белгородской области информировал, что Полежаев подозревается в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, чиновник в январе 2022 и 2023 годах получил от директора одной строительной компании два автомобиля в обмен на свою помощь в проверке работ по строительству очистных сооружений и заключении контрактов с этой компанией. Сумма, за которую были приобретены автомобили, составила более 17 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что сторона обвинения ходатайствует об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, защита не возражала. Полежаев в суде заявил, что признает свою вину в инкриминируемых преступлениях.
«Суд постановил… ходатайство в отношении Полежаева Константина Алексеевича… об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста удовлетворить», — огласил решение судья Сергей Счастливенко.
Он уточнил, что под домашний арест Полежаев отправлен на 1 месяц 29 суток, до 20 сентября включительно.
В январе 2019 года Полежаев был назначен заместителем губернатора Белгородской области и стал руководителем департамента по жилищно-коммунальному хозяйству. До этого с 2015 по 2019 годы он был главой администрации Белгорода. Полежаев был награжден большим количеством почетных грамот и благодарностей. В 2010 году он стал «Почетным строителем Российской Федерации», в 2013 году получил медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за свой долголетний и преданный труд.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 4 июля сообщил, что снял с должности Полежаева за некачественную организацию работ по восстановлению в обстреливаемых ВСУ Шебекино и Новой Таволжанке.