В Крыму произошел взрыв на складе боеприпасов из-за удара дрона

«Разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет», — добавил он.
Власти решили эвакуировать население в радиусе 5 км от места ЧП. Движение по Крымской железной дороге приостановлено. Власти рассчитывают, что последствия взрыва устранят оперативно.
«Осторожно новости» пишут, что взрыв произошел близ поселка Октябрьское. Канал опубликовал видеозапись с поднимающимся неподалеку от железнодорожных путей черным дымом.
Красногвардейский район находится в центральной части полуострова, его административный центр — поселок городского типа Красногвардейское.
Ранее утром Аксенов рассказал о налете дронов на «инфраструктурный объект» в Красногвардейском районе, и прибытии на место сотрудников МЧС. Его советник Олег Крючков затем рассказал, что в интернете появились видеозаписи с места удара и попросил знающих личности тех, кто опубликовал видео, передать информацию ФСБ или полиции.