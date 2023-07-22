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12:35 (мск), источник: РБК

В Крыму произошел взрыв на складе боеприпасов из-за удара дрона

На складе боеприпасов в Красногвардейском районе Крыма произошел взрыв, он был вызван атакой украинского беспилотника, заявил глава полуострова Сергей Аксенов.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«Разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет», — добавил он.

Власти решили эвакуировать население в радиусе 5 км от места ЧП. Движение по Крымской железной дороге приостановлено. Власти рассчитывают, что последствия взрыва устранят оперативно.

«Осторожно новости» пишут, что взрыв произошел близ поселка Октябрьское. Канал опубликовал видеозапись с поднимающимся неподалеку от железнодорожных путей черным дымом.

Красногвардейский район находится в центральной части полуострова, его административный центр — поселок городского типа Красногвардейское.

Ранее утром Аксенов рассказал о налете дронов на «инфраструктурный объект» в Красногвардейском районе, и прибытии на место сотрудников МЧС. Его советник Олег Крючков затем рассказал, что в интернете появились видеозаписи с места удара и попросил знающих личности тех, кто опубликовал видео, передать информацию ФСБ или полиции.

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