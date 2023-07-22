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12:52 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские войска выпустили восемь ракет из РСЗО по Донецку

ДОНЕЦК, 22 июл — РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщило в телеграм-канале представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) по направлению: 12.10 (совпадает с мск — ред.) — населенный пункт Орловка — город Донецк (Киевский район): выпущено восемь ракет из РСЗО», — говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.

Кроме того, в 11.50, 12.10 и 12.15 мск ведомство зафиксировало обстрелы Донецка, украинские войска выпустили десять снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров.

Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

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