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13:50 (мск), источник: © РИА Новости

В Подмосковье неизвестный мужчина попытался взять людей в заложники

В Подмосковье вооруженный мужчина проник в дом в поселке Шервуд.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. В доме в коттеджном поселке Шервуд деревни Воронино под Истрой неизвестный мужчина попытался взять людей в заложники, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

«Сегодня в дежурную часть ОМВД России по городскому округу Истра поступило сообщение от сотрудников частной охранной организации о том, что в одном из коттеджных поселков неизвестный проник в частный дом», — рассказали в ведомстве.

Для проверки информации на место происшествия прибыл участковый уполномоченный полиции, сейчас там работают сотрудники полиции и других силовых органов.

Когда сотрудники правоохранительных органов подошли к дому, неизвестный вышел в балаклаве, угрожая «предметом конструктивно схожим с оружием». Он заставил сотрудника полиции и ЧОПа зайти в дом, где попытался удерживать их, но им удалось покинуть здание.

«Злоумышленник блокирован, принимаются меры к задержанию злоумышленника и установления его мотивов», — указали в ГУ МВД.

Как уточнили в Следственном комитете, забаррикадировавшийся в коттедже злоумышленник угрожал участковому и стрелял в сторону сотрудников из окон.

СК возбудил уголовное дело об угрозе применения насилия и посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

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