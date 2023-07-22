13:50 (мск), источник: © РИА Новости
В Подмосковье неизвестный мужчина попытался взять людей в заложники
В Подмосковье вооруженный мужчина проник в дом в поселке Шервуд.
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. В доме в коттеджном поселке Шервуд деревни Воронино под Истрой неизвестный мужчина попытался взять людей в заложники, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
«Сегодня в дежурную часть ОМВД России по городскому округу Истра поступило сообщение от сотрудников частной охранной организации о том, что в одном из коттеджных поселков неизвестный проник в частный дом», — рассказали в ведомстве.
Для проверки информации на место происшествия прибыл участковый уполномоченный полиции, сейчас там работают сотрудники полиции и других силовых органов.
Когда сотрудники правоохранительных органов подошли к дому, неизвестный вышел в балаклаве, угрожая «предметом конструктивно схожим с оружием». Он заставил сотрудника полиции и ЧОПа зайти в дом, где попытался удерживать их, но им удалось покинуть здание.
«Злоумышленник блокирован, принимаются меры к задержанию злоумышленника и установления его мотивов», — указали в ГУ МВД.
Как уточнили в Следственном комитете, забаррикадировавшийся в коттедже злоумышленник угрожал участковому и стрелял в сторону сотрудников из окон.
СК возбудил уголовное дело об угрозе применения насилия и посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.