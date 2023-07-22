ВС России отразили семь атак на Краснолиманском направлении

«На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск “Центр” отражены семь атак противника в районах населенных пунктов Кармазиновка, Кременная, Новодяное и Червоная Диброва Луганской Народной Республики», — сообщили в Минобороны.
Кроме того, нанесено поражение подразделениям 21-й, 66-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах Ковалевки в ЛНР, Терн и Ямполовки в ДНР. Также в районе Червоной Дибровы в ЛНР пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательная группы.
«Потери противника за сутки на данном направлении составили до 170-ти украинских военнослужащих, семь боевых бронированных машин, пять пикапов, самоходная гаубица “Акация”, две самоходные артиллерийские установки “Гвоздика”, а также гаубица Д-30», — уточнили в Минобороны.