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14:20 (мск), источник: © РИА Новости

ВС России отразили семь атак на Краснолиманском направлении

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Группировка ВС РФ «Центр» за сутки отразила семь атак ВСУ на краснолиманском направлении, уничтожила до 170 украинских военных и 16 единиц техники, сообщили в субботу в Минобороны России.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск “Центр” отражены семь атак противника в районах населенных пунктов Кармазиновка, Кременная, Новодяное и Червоная Диброва Луганской Народной Республики», — сообщили в Минобороны.

Кроме того, нанесено поражение подразделениям 21-й, 66-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах Ковалевки в ЛНР, Терн и Ямполовки в ДНР. Также в районе Червоной Дибровы в ЛНР пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательная группы.

«Потери противника за сутки на данном направлении составили до 170-ти украинских военнослужащих, семь боевых бронированных машин, пять пикапов, самоходная гаубица “Акация”, две самоходные артиллерийские установки “Гвоздика”, а также гаубица Д-30», — уточнили в Минобороны.

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