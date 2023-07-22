В Минобороны раскрыли подробности гибели военкора Журавлева в зоне СВО

Как отметили в Минобороны, 22 июля около 12.00 подразделения войск Украины нанесли артиллерийский удар по группе журналистов МИЦ «Известия» и информационного агентства РИА Новости, которые готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ. Получили ранения различной степени тяжести четыре журналиста.
«Журналисты были оперативно эвакуированы в полевые медицинские учреждения Минобороны России, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь. Во время эвакуации журналист информационного агентства РИА Новости Ростислав Журавлев от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса скончался», — сказали в Минобороны.
Там добавили, что «состояние здоровья других журналистов средней тяжести, стабильное, угрозы жизни нет, им оказывается вся необходимая медицинская помощь».