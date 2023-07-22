Попавшие под обстрел ВСУ журналисты готовили материал про кассетные боеприпасы

«Подразделения ВСУ нанесли артиллерийский удар по группе журналистов МИЦ “Известия” и информационного агентства РИА Новости, которые готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами», — указали в оборонном ведомстве.
Ранее сообщалось, что в результате обстрела ВСУ четыре российских журналиста получили ранения разной степени тяжести. Отмечается, что пострадавшие в результате обстрела сотрудники прессы «были оперативно эвакуированы в полевые медицинские учреждения Минобороны России».
РИА Новости сообщило, что военкора Ростислава Журавлева спасти не удалось. По данным агентства, группа журналистов попала под обстрел в районе села Пятихатки. Уточнялось, что ранения также получили фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский, корреспондент газеты «Известия» Роман Польшаков и оператор телеканала Дмитрий Шиков.