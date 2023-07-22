Машина депутата Госдумы Бородая попала под обстрел в зоне СВО

Автомобиль попал под артеллерийский обстрел при выезде с передовых позиций одного из батальонов. Ранения получили два офицера штаба бригады.
Отмечается, что корректировка ударов велась с помощью беспилотника. Автомобиль после обстрела остался на ходу, бойцы смогли заехать в посадку, где раненым оказали первую медпомощь, после чего отвезли в ближайший госпиталь.
В этот день подразделения ВСУ нанесли удар по группе журналистов МИЦ «Известия» и «РИА Новости», которые готовили материалы об обстрелах населенных пунктов Запорожской области кассетными боеприпасами.
В результате удара украинскими боевиками кассетными боеприпасами ранения различной степени тяжести получили четыре журналиста. Во время эвакуации журналист «РИА Новости» Ростислав Журавлев скончался.
Среди пострадавших — корреспондент «Известий» Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков. Также ранение получил корреспондент «РИА Новости» Константин Михальчевский.