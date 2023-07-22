Потепление приводит к уменьшению потомства у перелетных птиц В исследовании приняли участие орнитологи из многих стран мира
Фоторепортажи
10Европа переживает аномальную жару
25Вставить в рамку: победители и финалисты фотоконкурса The Big Picture 2023
19:17 (мск), источник: Известия

Машина депутата Госдумы Бородая попала под обстрел в зоне СВО

Депутат Госдумы Александр Бородай попал под обстрел в зоне проведения специальной военной операции. Он не пострадал, сообщается в Telegram-канале «Союза добровольцев Донбасса», который возглавляет Бородай.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Автомобиль попал под артеллерийский обстрел при выезде с передовых позиций одного из батальонов. Ранения получили два офицера штаба бригады.

Отмечается, что корректировка ударов велась с помощью беспилотника. Автомобиль после обстрела остался на ходу, бойцы смогли заехать в посадку, где раненым оказали первую медпомощь, после чего отвезли в ближайший госпиталь.

В этот день подразделения ВСУ нанесли удар по группе журналистов МИЦ «Известия» и «РИА Новости», которые готовили материалы об обстрелах населенных пунктов Запорожской области кассетными боеприпасами.

В результате удара украинскими боевиками кассетными боеприпасами ранения различной степени тяжести получили четыре журналиста. Во время эвакуации журналист «РИА Новости» Ростислав Журавлев скончался.

Среди пострадавших — корреспондент «Известий» Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков. Также ранение получил корреспондент «РИА Новости» Константин Михальчевский.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Кошмар на улице сразу: хоррор-игра Unholy возвращает в прошлое
Возьми и отдай: как использовать кредитку, чтобы остаться в плюсе
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта